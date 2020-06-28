الصين تطالب كندا بالتوقف عن “دبلوماسية مكبّرات الصوت”

2020/06/28 | 10:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وجّهت بكين انتقادات شديدة اللهجة إلى أوتاوا، متّهمة القادة الكنديين بإطلاق تصريحات “غير مسؤولة” بشأن كنديَّين أوقفا في الصين واتّهما بالتجسّس، ومناشدةً إياهم التوقّف عن ممارسة “دبلوماسية مكبّرات الصوت”.وفي بيان نشرته السفارة الصينية في أوتاوا على موقعها الإلكتروني قال المتحدّث باسم السفارة إنّ الكنديين موقوفان في بلاده منذ نهاية 2018 استناداً إلى أدلّة […]

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