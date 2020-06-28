الفتح : مهمة حكومة الكاظمي اعادة هيبة الدولة و اجراء الانتخابات المبكرة

2020/06/28 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة … أكد تحالف الفتح، أن الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى، فيما أشار إلى أن مهمة حكومة الكاظمي تقتصر على اعادة هيبة الدولة و اجراء الانتخابات المبكرة.وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الأسدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “ الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى”، لافتا إلى أن “ الحشد الشعبي […]

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