2020/06/28 | 10:25 - المصدر: الصحافة المستقلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المستقلة … أكد تحالف الفتح، أن الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى، فيما أشار إلى أن مهمة حكومة الكاظمي تقتصر على اعادة هيبة الدولة و اجراء الانتخابات المبكرة.
وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الأسدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “ الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى”، لافتا إلى أن “ الحشد الشعبي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح : مهمة حكومة الكاظمي اعادة هيبة الدولة و اجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال الناطق باسم التحالف النائب أحمد الأسدي في تصريح صحفي تابعته المستقلة اليوم الاحد ، إن “ الحشد الشعبي وجد ليبقى وسيبقى”، لافتا إلى أن “ الحشد الشعبي […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح : مهمة حكومة الكاظمي اعادة هيبة الدولة و اجراء الانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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