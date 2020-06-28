السودان: مقتل سجين وإصابة اربعة آخرين بعد محاولة هروب جماعي

2020/06/28 | 10:25 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..أعلنت شرطة السودان، عن مقتل سجين وإصابة 4 آخرين في أحداث تمرد بسجن بورتسودان القومي شرق البلاد.وذكرت الشرطة السودانية، في بيان، أن عددا كبيرا من نزلاء السجن تجمهروا في تمام الساعة التاسعة صباحا وبدأوا بحصب قوات الحراسة، مطالبين بالإفراج عنهم دون مسوغ قانوني.وأضاف البيان أن قوات إدارة السجن خاطبت […]

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