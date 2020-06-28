تعرف على مواصفات اقوى هواتف شركة Vivo

2020/06/28 | 10:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد شركة Vivo الصينية في الأول من يوليو القادم للكشف عن مجموعة جدية من الهواتف، بقدرات تصوير ممتازة، تضاهي تلك الموجودة في أحدث هواتف شركتي سامسونغ وهواوي.وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن Vivo ستعلن عن 3 هواتف هي Vivо X50، و Vivo X50 Pro، و+Vivo X50 Pro، اثنان منها على الأقل ستكون لهما القدرة على الاتصال مع […]

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