2020/06/28 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..قررت شركة “أوليمبوس”، العلامة التجارية البارزة في صناعة آلات التصوير الفوتوغرافي، وقف خط إنتاجها من الكاميرات بعد 84 عاماً من انطلاقها.وقالت الشركة إن سوق الكاميرات الرقمية الصعب لم يعد مربحا، بالرغم من كل الجهود التي بذلت.وأشارت إلى أن منافسة الهواتف الذكية، التي أدت إلى تقليص سوق الكاميرات، أحد أهم العوامل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“أوليمبوس” توقف صناعة الكاميرات) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“أوليمبوس” توقف صناعة الكاميرات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).