2020/06/28 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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ذي قار تسجل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

اعلن مصدر صحي من محافظة ديالى، الاحد (28 حزيران 2020)، تسجيل اعلى معدل شفاء يومي بفيروس كورونا منذ 4 اشهر.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،إن" ديالى سجلت على مدار الساعات الـ24 الماضية 98 حالة شفاء وهي ا

بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الاحد (28 حزيران 2020)، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما حذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تص

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصناعة إرسال صهريج لنقل الاوكسجين الطبي إلى محافظة ذي قار بعد أزمة حادة تبعت تصاعد تسجيل الإصابات بفايروس كورونا.





وجاء في بيان للوزارة إنه "استجابة لمناشدات أهالي ذي قار، وجه وزير الص

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