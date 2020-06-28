بالأرقام.. ديالى تسجل اعلى معدل شفاء من فيروس كورونا منذ 4 اشهر

2020/06/28 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلن مصدر صحي من محافظة ديالى، الاحد (28 حزيران 2020)، تسجيل اعلى معدل شفاء يومي بفيروس كورونا منذ 4 اشهر.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،إن" ديالى سجلت على مدار الساعات الـ24 الماضية 98 حالة شفاء وهي الاعلى التي تسجل منذ 4 اشهر ليبلغ الاجمالي التراكمي 545 حالة".

واضاف المصدر،ان" اجمالي حالات الاصابة التراكمية بلغ حتى الان 1226 بينها 68 حالة توفيت لافتا الى ان عدد المصابين الموجود خاليا في مراكز الحجر الرئيسية بلغ 610 اصابة".

وكانت ديالى سجلت اول اصابة مؤكدة بفيروس كورونا في بداية اذار الماضي لكن الاسبوعين الماضيين كانت معدلات الاصابة مرتفعة جدا.

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ذي قار تسجل 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا

يتبع.



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بغداد اليوم- متابعة

أكدت وزارة الصحة والبيئة، الاحد (28 حزيران 2020)، أن العراق مازال في الموجة الأولى لفيروس كورونا، فيما حذرت من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم الالتزام.

وقال وكيل الوزارة حازم الجميلي في تص

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الصناعة إرسال صهريج لنقل الاوكسجين الطبي إلى محافظة ذي قار بعد أزمة حادة تبعت تصاعد تسجيل الإصابات بفايروس كورونا.





وجاء في بيان للوزارة إنه "استجابة لمناشدات أهالي ذي قار، وجه وزير الص

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