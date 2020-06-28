2020/06/28 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو تحالف سائرون النائب جمال فاخر، الأدحد (28 حزيران 2020)، على الدعوات المطالبة باقا...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( عضو في سائرون معلقاً على دعوات إقالة وزير الصحة: ’’اصوات نشاز’’.. يجب منحه فرصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( عضو في سائرون معلقاً على دعوات إقالة وزير الصحة: ’’اصوات نشاز’’.. يجب منحه فرصة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).