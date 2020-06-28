2020/06/28 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم
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علق عضو تحالف سائرون النائب جمال فاخر، الأدحد (28 حزيران 2020)، على الدعوات المطالبة باقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو في سائرون معلقاً على دعوات إقالة وزير الصحة: ’’اصوات نشاز’’.. يجب منحه فرصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو تحالف سائرون النائب جمال فاخر، الأدحد (28 حزيران 2020)، على الدعوات المطالبة باقا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
عضو في سائرون معلقاً على دعوات إقالة وزير الصحة: ’’اصوات نشاز’’.. يجب منحه فرصة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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