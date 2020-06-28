عضو في سائرون معلقاً على دعوات إقالة وزير الصحة: ’’اصوات نشاز’’.. يجب منحه فرصة


عضو في سائرون معلقاً على دعوات إقالة وزير الصحة: ’’اصوات نشاز’’.. يجب منحه فرصة
2020/06/28 | 10:28 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو تحالف سائرون النائب جمال فاخر، الأدحد (28 حزيران 2020)، على الدعوات المطالبة باقا...

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