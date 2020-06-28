“استراتجية خاطئة”.. نائب بالفتح يكشف عن تحركات شخصيات “موالية” لأميركا ضد الحشد

2020/06/28 | 10:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، الأحد، عن وجود تحركات داخلية وأخرى وخارجية تجاه قوات الحشد الشعبي، مؤكدا أن تحالفه لن ينصاع لتلك الاجندات.وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “هناك شخصيات عراقية موالية لامريكا تتحرك باتجاه رسم استراتيجية خاطئة ضد الحشد الشعبي”.وأضاف أن “الذين يظنون بأنهم قادرين على تحجيم دور الحشد […]

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