تجمع في باريس دعما للشرطة الفرنسية في وجه الاتهامات بالعنصرية والعنف في صفوفها

2020/06/28 | 10:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جمع عشرات الأشخاص أمس السبت أمام مقر محافظة الشرطة في باريس، تلبية لنداء نقابة الشرطة النسائية لدعم أصحاب هذه المهنة، في مواجهة الاتهامات بالعنصرية وانتشار أعمال العنف غير المشروع في صفوف أبناء هذا السلك.وقالت أوريلي العروسي رئيسة حركة “نساء قوات الأمن غاضبات”، إن المشاركات في الحركة الاحتجاجية حضرن لمواجهة كل ما سمعنه، وقالت العروسي […]

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