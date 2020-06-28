ناسا تنشر لقطات للشمس رصدتها على مدار 10 سنوات

2020/06/28 | 10:43 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأصدرت وكالة ناسا لقطات لمدة 10 سنوات للشمس تظهر هالة مميزة بتفاصيل دقيقة للاحتفال بعقد من الزمن في مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية، وتمكنت ناسا من تكثيف عقد من الشمس في مقطع لمدة 61 دقيقة من الصور، حيث تأتي الصور من مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية (SDO) التابع لناسا، وهو بمثابة مركبة فضائية أطلقت قبل عقد من محطة كيب كانافيرال الجوية في فلوريدا.وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، جمعت SDO نحو 425 مليون صورة عالية الدقة للشمس، حيث إن لديها 20 مليون جيغابايت من البيانات، وذلك من خلال مدارها حول الأرض.التقطت الصور بطول موجي يبلغ 17.1 نانومتر، وهو طول موجي شديد للأشعة فوق البنفسجية يُظهر الشمس خاصة الطبقة الخارجية من الغلاف الجوي.وتظهر الصور لهالة المنتشرة اللامعة والمتفجرة بتفاصيل مذهلة، حيث وثقت SDO تأثيرات شمسية مذهلة على سطح الشمس الخارجي، بما في ذلك الموجات العملاقة، والثقوب الإكليلية والانفجارات المغناطيسية.وقالت وكالة ناسا في منشور على المدونة، إنه حتى يونيو 2020، كان مرصد ديناميكيات الطاقة الشمسية - SDO - يراقب الشمس دون توقف لأكثر من عقد كامل.وأضافت الوكالة: "ستستمر مهمات SDO وغيرها من بعثات وكالة ناسا بمراقبة شمسنا في السنوات المقبلو، مما يوفر مزيدًا من الرؤى حول مكاننا في الفضاء والمعلومات للحفاظ على سلامة رواد الفضاء وأصولنا."وترصد الصور الارتفاع والانخفاض في النشاط الذي يحدث كجزء من دورة الشمس لمدة 11 عامًا، حيث تنتقل من نشاط شديد إلى أقل نشاطًا.تغطى كامل فترة 11 سنة تقريبًا من الدورة الشمسية لنجمنا، وتوثق الأحداث البارزة، مثل الكواكب العابرة والثورات التي تحدث في الطاقة.وقالت وكالة ناسا، إنه في حين أن SDO أبقت عينها غير متوجهة نحو الشمس، إلا أنه كانت هناك لحظات قليلة فاتتها، وهو ما يمثل بعض الإطارات السوداء، فإن هذه الإطارات ناتجة عن الأرض أو القمر خلال مرور المركبة، وكان التعتيم الأطول في عام 2016 ناتجًا عن مشكلة مؤقتة بأحد أدوات SDO ، والتي تم حلها بعد أسبوع.

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