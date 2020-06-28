نائبة: قرارات الحكومة المتخبطة فاقمت أزمة كورونا

2020/06/28 | 10:43 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..حملت النائبة المستقلة عن محافظة بابل مها الجنابي ، الأحد، الحكومة مسؤولية ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا في البلاد عموما ومحافظة بابل خصوصا، معتبرة ان قرارات الحكومة “المتخبطة” فاقمت الأزمة.وقالت الجنابي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مستشفى الإسكندرية في بابل يعاني من نقص ابسط المستلزمات الطبية”، مبينة أن “هناك تقصيرا واضحا من قبل وزارة الصحة […]

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