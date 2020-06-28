الكاظمي يوجه وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين دون تأخير

2020/06/28 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجّه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة المالية بسرعة إطلاق رواتب الموظفين.

وشدد الكاظمي خلال لقائه بوزير المالية، علي علاوي، شدد على أن يجري الإطلاق دون تأخير، وأن تعمل الوزارة بكامل قدراتها على وضع الحلول التي جرى بحثها موضع التنفيذ، مبينا أن الجهاز الحكومي ماض في تعظيم الإيرادات غير النفطية وإيجاد الغطاء المالي لرواتب الموظفين.

وأكد الكاظمي أن الأزمة المالية الحالية تشكّل فرصة لمواجهة التحدي بتنفيذ الإصلاح المالي والإداري، وأن الحكومة قد عقدت العزم على أن تمضي في هذا الإصلاح إلى أن ينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية، وتوفير الرفاه والإدارة الرشيدة لعموم العراقيين.https://www.pmo.iq/press2020/27-6-202002.htm

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