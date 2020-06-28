قانون المحكمة الاتحادية مهم لأن النظام البرلماني أسس على مبدأ الفصل بين السلطات

2020/06/28 | 10:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من جهته أكد مقرر اللجنة القانونية النيابية يحيى المحمدي، أهمية تشريع قانون المحكمة الاتحادية.

وأكد المحمدي أن النظام البرلماني أسس على مبدأ الفصل بين السلطات، لذلك فإن المحكمة الاتحادية جزء من السلطة القضائية ويجب أن يكون لها قانون مستقل حسب الدستور.

وانتقد المحمدي استعجال بعض النواب طرح هواجسهم بشأن القانون والمتعلقة بالجهة التي ترشح قضاة المحكمة، وهل أن هؤلاء القضاة والفقهاء سيخضعون للمحاصصة السياسية أو سيكونون مستقلين، مؤكداً أن الدستور نص على أن المحكمة الاتحادية تتكون من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي.

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