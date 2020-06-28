الصحة العراقية تحذر المواطنين من موجة ثانية لـ ’كورونا’

2020/06/28 | 11:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الصحة والبيئة، أن العراق مازال في الموجة الأولى من انتشار فيروس كورونا، محذرة من دخول الموجة الثانية للوباء في حال استمرار المواطنين بعدم ...

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