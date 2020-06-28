2020/06/28 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت دائرة صحة محافظة ذي قار، الاحد، 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا.وقال مراسل “العهد نيوز”، إن “دائرة صحة ذي قار سجلت اليوم 282 إصابة جديدة بفيروس كورونا”.وأضاف ان “الدائرة سجلت ايضاً 16 حالة وفاة جديدة”، لافتاً إلى أن “حصيلة إصابات اليوم هي الأعلى منذ ظهور الفيروس”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة ذي قار تسجل 282 إصابة جديدة بـ”كورونا”) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة ذي قار تسجل 282 إصابة جديدة بـ”كورونا”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).