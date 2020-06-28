مادة غذائية تخفض مستوى ضغط الدم .. تعرف عليها

2020/06/28 | 11:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف نتائج دراسة علمية أجراها خبراء التغذية، أن تناول الشوندر بصورة منتظمة ودورية، يساعد على استقرار مستوى ضغط الدم.ويفيد موقع Food News، بأن الخبراء يؤكدون على أن الشوندر “البنجر” يحتوي على نترات مفيدة تتحول داخل الشرايين إلى أوكسيد النتروجين، الذي يوسع الأوعية الدموية، ما يساعد على تحسن تدفق الدم وانخفاض مستوى ضغط الدم.وبالنتيجة ينخفض […]

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