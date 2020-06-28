واشنطن تفند ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن سفيرتها بالكويت بشأن عملية الدورة

2020/06/28 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

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ردت سفارتا الولايات المتحدة في بغداد والكويت على التصريحات التي نشرتها بعض وسائل الإعلام بشأن مشاركة قوات أميركية بعملية الدورة ببغداد

بيان لمكتبا لمتحدث الرسمي، ذكر أن السفارة الأميركية ببغداد تؤكد أن التصريحات المنسوبة إلى السفيرة الأميركية لدى الكويت “ألينا رومانوفسكي” والتي تناقلتها وسائل الإعلام العراقية هي تلفيق خبيث، مشيرة إلى أن السفيرة لم تقم بإجراء مثل هكذا مقابلة، وأن الأخبار المزعومة صادرة عن موقع إلكتروني تم انشاؤه لنشر الأخبار المزيفة.

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