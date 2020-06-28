2020/06/28 | 11:17 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يستقبل فريق إسبانيول، نظيره ريال مدريد في منافسات الدوري الإسباني، اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 32 لليجا.وفيما يلي التشكيل المتوقع لـريال مدريد: حراسة المرمى: كورتوا، خط الدفاع: كارفاخال، فاران، راموس، مارسيلو، خط الوسط: فالفيردي، كاسيميرو، كروس، خط الهجوم: هازارد، بنزيما، فينسيوس جونيور.اما التشكيل المتوقع لإسبانيول: حراسة المرمى: لوبيز، خط الدفاع: خافي، كابريرا، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“المعلومة” تنشر التشكيل المتوقع لمباراة اسبانيول وريال مدريد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“المعلومة” تنشر التشكيل المتوقع لمباراة اسبانيول وريال مدريد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).