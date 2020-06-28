2020/06/28 | 11:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار أن من مصلحة العراق التعاون مع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها من خارج المنظمة للعمل معا من أجل رفع القيمة السوقية للثروة النفطية والالتزام بالتوقيتات الزمنية لاتفاق خفض إنتاج النفط للأشهر المتبقية من العام الحالي.

وأوضح أنه تم ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير النفط : من مصلحة البلاد الالتزام بقرار منظمة أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير النفط : من مصلحة البلاد الالتزام بقرار منظمة أوبك وحلفائها بخفض الإنتاج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).