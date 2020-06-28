النظام الرئاسي في العراق..الوجه الآخر للدكتاتورية!!

2020/06/28 | 11:25 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حامد شهاب

منذ أكثر من عام، وأنا أتابع بإهتمام بالغ ، دعوات أقل ما يقال عنها أنها شيطانية كنت قد حذرت في مقالات مطولة من مخاطرها على الوضع العراقي برمته، ومن مخاطر الإنزلاق الى ترويجاتها الخبيثة ، من خلال دعواتها الى إعتماد النظام الرئاسي في العراق!!

لقد أدرك دهاقنة وكبار ساسة العملية السياسية ، ...

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