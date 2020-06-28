صعود ليبرالي لافت على حساب الزعامات التقليدية

2020/06/28 | 11:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرهاد علاءالدين رئيس المجلس الإستشاري العراقي شكلت تظاهرات تشرين الأول ٢٠١٩ نقطة تحول لافتة أفضت الى تغيير ملامح المشهد السياسي القائم منذ ٢٠٠٣ وحتى ماقبل إندلاع حركة الاحتجاج الشعبي في وسط وجنوب العراق.لذلك يكاد الجميع يتفق على أن عراق … Readmore

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