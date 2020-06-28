انخفاض جديد بسعر صرف الدولار

2020/06/28 | 11:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل سعر صرف الدولار انخفاضا جديدا امام الدينار في السوق المحلية اليوم الاحد .فقد سجل سعر بيع الدولار 124.000 دينار لكل 100 دولار، وسعر شرائه 123.000 دينار لكل 100 دولار.وكانت بورصة الكفاح في بغداد سجلت امس سعر البيع 124الف و250 دينارا ، وسعر الشراء 123الفا و750 دينارا لكل مائة دولار.اما السعر في […]

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