2020/06/28 | 11:27 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد دعت النائب عن تحالف القوى سميعة الغلاب، الاحد، وزارة الصحة والبيئة إلى اعتماد درجات نصف السنة لطالبات اعداديات التمريض والقبالة في العراق.وقالت الغلاب في بيان، أن "الظروف الصعبة التي يمر بها البلد بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد تستدعي الوقوف مع جميع الشرائح، وأن دعوتنا لاعتماد درجات نصف السنة لطالبات التمريض والقبالة هي أسوة بالطلبة والطالبات الذين شملهم قرار وزارة التربية" .وأوضحت، أنها "أرسلت كتابين رسميين إلى لجنة الصحة النيابية والى وزير الصحة والبيئة تدعوهم إلى النظر في هذا الموضوع وشمولهم بعبور هذه المرحلة من اجل رفدهم في المؤسسات الصحية وسد النقص الحاصل في اعداد منتسبي هذا الاختصاص".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالبة برلمانية باعتماد درجات نصف السنة لطالبات اعداديات التمريض والقبالة) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالبة برلمانية باعتماد درجات نصف السنة لطالبات اعداديات التمريض والقبالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).