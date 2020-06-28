2020/06/28 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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محافظ واسط يعلن وفاة أحد العاملين بالإسعاف الفوري بعد إصابته بكورونا

يتبع.



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