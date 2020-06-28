2020/06/28 | 11:30 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلاق تظاهرة أمام صحة الديوانية لمطالبة مديرها العام بالاستقالة

يتبع.



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بغداد اليوم- النجف

اعلنت فرقة الامام علي، اليوم الاحد (28 حزيران 2020)، دفن 71 متوفيا جديدا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في مقبرة وادي السلام في محافظة النجف.

وقال مسؤول مكتب الشهداء والجرحى في الفرقة عبد الحسن الحيدري في بيان تلقته (ب

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أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار، الأحد (28 حزيران 2020) التزام العراق باتفاق منظمة "أوبك +" المتعلق بخفض الإنتاج لأن المصلحة تقتضي ذلك، كاشفاً عن العمل في الوقت الحالي لتنفيذ مشروعين كبيرين للتصدير البحري بلغت نسبة الإن

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توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الأحد (28 حزيران 2020)، حالة الطقس في البلاد لهذا اليوم الأحد.

وذكرت الهيأة في بيان أن "طقس اليوم الأحد، سيكون حار ومشمس ودرجات الحرارة مقاربة ليوم أمس في المناطق الثلاث

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