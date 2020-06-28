نائب عن ميسان يعلن “انهيار” الواقع الصحي في المحافظة بـ”الكامل”

2020/06/28 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ميسان..اعلن النائب عن محافظة ميسان مضر خزعل ، الأحد، عن انهيار الواقع الصحي داخل المحافظة بشكل تام، مؤكدا أن الوضع داخل محافظة ميسان غير مسيطر عليه نتيجة ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا.وقال خزعل في تصريح لـ/المعلومة/، إن “صحة ميسان عاجزة عن تقديم الخدمات الطبية للمصابين والواقع الصحي داخل المحافظة انهار بشكل تام […]

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