قيادي بالحشد: كتائب حزب الله اول من نصبت سواتر التحرير وأوقفت تمدد “داعش”

2020/06/28 | 11:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رفض القيادي في الحشد الشعبي المحور الشمالي علي الحسيني، الأحد، استهداف الحشد الشعبي وفصائل المقاومة تحت أي ذريعة كانت، مبينا ان كتائب حزب الله هي اول من نصبت سواتر التحرير واوقفت “ داعش”.وقال الحسيني في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بطولات كتائب حزب الله في معركة تحرير اول مدينة عراقية من ايدي داعش الارهابي وهي […]

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