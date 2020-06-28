جامعة كربلاء تستحدث دراسة الدكتوراه باختصاص علوم الحياة

2020/06/28 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء استحدثت كلية العلوم في جامعة كربلاء دراسة الدكتوراه في تخصص علوم الحياة وذلك بعد استكمال الاجراءات العلمية والادارية والفنية ومنح الموافقات الاصولية من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.وقال عميد الكلية جاسم حنون هاشم في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الاحد، ان افتتاح دراسة الدكتوراه بتخصص علوم الحياة بكليتنا يعد انجازا […]

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