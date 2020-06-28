2020/06/28 | 11:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ خاص حذر النائب عدي ابو الجون ، من مؤامرة داخلية وأخرى خارجية تحاك ضد الحشد الشعبي، مؤكدا أنها مؤامرة خطيرة ينبغي اخذها على محمل الجد .وقال في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد إن “ما يجري من مؤامرة تحاك ضد الحشد الشعبي صفحة خطيرة لتفكيك العراق”.ودعا إلى “ضرورة اخذها على محمل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب لـ”العهد نيوز”: الاعتداء على الحشد الشعبي صفحة خطيرة لتفكيك العراق) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب لـ”العهد نيوز”: الاعتداء على الحشد الشعبي صفحة خطيرة لتفكيك العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).