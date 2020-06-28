الخدمات النيابية لـ”العهد نيوز”: ضرورة ايجاد حلولاً جذرية لمشكلة العشوائيات السكنية

2020/06/28 | 11:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز _ بغداد شدد عضو لجنة الخدمات النيابية عباس يابر ، على ضرورة وضع حلول سريعة لمعالجة أزمة السكن للمتجاوزين، داعيا إلى تشكيل لجنة عليا لحل مشكلة الخدمات التي ينبغي توفيرها للمتجاوزين في التجمعات السكنية العشوائية.وقال في تصريح لـ”العهد نيوز”، اليوم الاحد ان “وضع هذه الاحياء اصبح واقع حال ولا بد من تقديم الخدمات لها”.[…]

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