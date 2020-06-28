الخدمات النيابية: وزارة الاتصالات تسعى لإنهاء ملف سرقات سعات الإنترنت

2020/06/28 | 11:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت لجنة الخدمات النيابية عن سعي وزارة الاتصالات لإنهاء ملف سرقات سعات الإنترنت التي تسببت بضعف جودة الخدمة في البلاد.

وقال عضو لجنة الخدمات النيابية علاء الدلفي إن عملية الصدمة التي تقوم بها وزارة الاتصالات للحد من سرقة سعات الانترنيت تعد سابقة نادرة، إذ أن جميع الوزارات السابقة لم تكن جادة في هذا الامر بسبب بعض الاعتبارات السياسية، مثنياً على هذه العملية الجريئة والجادة التي سيكون لها مردود نفعي من خلال تقوية سعات الانترنيت في البلاد.

واضاف الدلفي ان لجنة الخدمات على اطلاع بتفاصيل العمليات التي يشرف عليها رئيس الوزراء وهناك تفاصيل لا يعلن عنها الوزير حاليا، مؤكداً وجود اخبار سارة بشأن هذا الامر خلال الايام المقبلة تكشف عن تطور استثنائي في زيادة السعات وتحسن خدمات الانترنيت.

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