باحثون في حقوق الانسان : امريكا ترتكب نفس الانتهاكات التي تدينها في الخارج

2020/06/28 | 11:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكدت باحثتان في مجال حقوق الانسان، الاحد، ان الولايات المتحدة ترتكب نفس الانتهاكات تجاه المتظاهرين في الوقت الذي تدينها حينما تحدث في دول اخرى.ونقل تقرير لقناة الجزيرة الانكليزية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ أن الباحثتين عايدا سوير وبليكس ويلي قولهما ” لقد امضينا سنوات في توثيق كيفية استخدام الحكومات القمعية للقوة […]

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