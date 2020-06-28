العمل: شمول أكثر من 3000 عامل بـ”القطاع الخاص” بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي

2020/06/28 | 11:44 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن شمول أكثر من ثلاثة الاف عامل محلي بقانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن محافظتي البصرة وكركوك.

وقال وزير العمل عادل الركابي، إن وزارته أطلقت حملات تفتيشية الى مواقع عمل القطاع الخاص لشمول العاملين من العمالة المحلية بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي، ومنح العمال الاجانب ممن تنطبق عليهم الشروط الخاصة بعمل العمالة الاجنبية بتلك الشركات إجازة عمل.

واكد ان الجولات التفتيشية الميدانية نتج عنها حتى الان شمول أكثر من ثلاثة الاف ومئة وعشرين عاملا عراقيا بامتيازات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي ضمن محافظتي كركوك والبصرة..



مشيرا الى ان تطبيق قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، سيخلق فرص عمل حقيقية للعاطلين، او العاملين بالقطاع الخاص.

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