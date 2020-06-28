صور .. العثور على جثة شاب بعد 5 ايام على غرقه شمال اربيل

2020/06/28 | 11:45 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة اربيل ، اليوم الاحد، بالعثور على جثة شاب في نهر الزاب الكبير بمنطقة بارزان بعد خمسة ايام من غرقه.

وغرق الشاب، ياسر شمال، وهو من سكنة قضاء عقرة يوم 23 من حزيران الجاري في نهر الزاب قرب ناحية بلي في منطقة بارزان شمالي اربيل ، عندما كان يسبح بصحبة اصدقاء كانوا معه.

وتشهد المنطقة كل عام اختراق شباب واطفال في فصل الصيف نهر الزاب الكبير الذي يقصدونه سباحة.

وتوفي يوم الاحد الماضي مراهق يبلغ من العمر 16 عاما غرقا في منطقة بيخال السياحية التابعة لقضاء سوران شمال شرقي محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وقال المتحدث باسم الشرطة هيمن ان مراهقا يُدعى (محمد جمال) يبلغ من العمر 16 عاما غرق في منطقة بيخال السياحية في سوران.

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