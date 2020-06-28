الصادقون النيابية: امريكا ومستشارو الكاظمي حرضوا الاخير للاعتداء على الحشد

2020/06/28 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهم النائب عن كتلة الصادقون ثامر ذيبان يوم الاحد الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشارين لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بالتحريض على فتح مواجهة عسكرية مع الحشد الشعبي.وقال ذيبان في تصريح، إن “أمريكا وبعض المستشارين لرئيس الوزراء هم وراء تحريض الكاظمي على مواجهة الحشد الشعبي، والوقوف وراء مداهمة جهاز مكافحة الإرهاب إحدى […]

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