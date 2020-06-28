انطلاق عملية عسكرية في ديالى لتعقب خلايا داعش الارهابية

2020/06/28 | 11:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالىأفاد مصدر امني في ديالى، اليوم الاحد، بانطلاق عملية عسكرية في بساتين ابو خنازير شمال شرق المحافظة.وقال المصدر، ان” قوات امنية مشتركة مدعومة بطيران الجيش انطلقت من محوريين لتعب خلايا داعش الارهابي في بساتين ابو خنازير وشيخي قرب ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة).واضاف المصدر،ان” العملية تاتي عقب هجوم شنه داعش الارهابي […]

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