2020/06/28 | 11:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..خطوة بسيطة تفصل بين بريطانيا واعتمادها أسلوبا طبيا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا في 10 دقائق، دون الحاجة لمغادرة المنزل.الفحص الطبي الجديد شبهته وسائل إعلام بريطانية بالأقرب إلى طريقة فحص الحمل، فهو يقوم على وخز الإصبع ووضع قطرة من الدم على شريحة مبتكرة للكشف عن مدى وجود أجسام مضادة من عدمه.وعبر حروف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على طريقة “فحص الحمل”.. اختراق طبي يكشف عن كورونا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على طريقة “فحص الحمل”.. اختراق طبي يكشف عن كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).