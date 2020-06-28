قيادة عمليات الرد السريع: مصادرة أجهزة وأبراج ضمن عمليات الصدمة في ثلاث محافظات

2020/06/28 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

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وأعلنت قيادة الرد السريع، مصادرة أجهزة وأبراج ضمن عمليات الصدمة في ثلاث محافظات.

وذكر إعلام قيادة فرقة الرد السريع في بيان ان الاخيرة نفذت عمليات الصدمة مع وزارة الاتصالات ضد مهربي سعات الانترنت في محافظات ديالى ونينوى والسليمانية وذلك حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة مشيرا الى مصادرة العديد من الأجهزة والأبراج ضمن تلك العمليات.

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