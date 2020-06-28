وزير الخارجيّة يلتقي رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق

2020/06/28 | 11:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى وزير الخارجيّة فؤاد حسين رئيس بعثة الاتحاد الأوروبيّ في مارتن هث العراق.

هث أكد لفؤاد حسين، استمرار الدعم من جانب الاتحاد الأوروبيّ للعراق بشتى المجالات، حيث تباحث الجانبان حول عدد من الموضوعات بينها، تفعيل اتفاقيّة التعاون والشراكة بين العراق والاتحاد الأوروبيّ واللجان الفرعيّة المُنبثِقة عنها، والمباحثات التي تجري حاليّاً بين العراق وبنك الاستثمار الأوروبيّ في كيفيّة تقديم الدعم، ومُشارَكة الوزير في مُؤتمَر بروكسل الرابع الخاصّ بدعم مستقبل سوريا والمنطقة المُقرَّر عقده في الثلاثين من الشهر الحالي، والدور الذي يُمكِن أن يُؤدّيه العراق في التخفيف من حِدّة التوتر بالمنطقة.

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