2020/06/28 | 11:54 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة المدى: فيفا يدعم خزينة الهيئة التطبيعية لاتحاد الكرة العراقي بمليوني دولار في ثلاثة أشهر

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