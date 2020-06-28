العراق يشهد ارتفاعا بدرجات الحرارة خلال اليومين المقبلين

2020/06/28 | 11:57 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

توقعت هيئة الانواء الجوية ان البلاد سيشهد خلال اليومين المقبلين طقسا مشمسا حارا بدرجات حرارة تقترب من 50 مئوية .

وذكر بيان للهيئة: ان طقس المناطق كافة سيكون يوم غد الاثنين مشمسا حارا ، والرياح في المنطقتين الوسطى والشمالية تكون حركتها شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كم-...

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