وفاة 16 شخصا بفيروس كورونا بذي قار

2020/06/28 | 11:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ذي قار أفاد مصدر طبي، اليوم الأحد، بوفاة 16 من المصابين بفيروس كورونا في محافظة ذي قار.وقال المصدر لـ"كلكامش برس" إن "ردهات العزل في المحافظة شهدت وفاة 16 من مصابين بفيروس كورونا بعد تدهور حالتهم الصحية".وأضاف، أن "جثث المتوفين سيتم دفنها حسب تعليمات الصحة العالمية".

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