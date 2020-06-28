إعفاء مديري مستشفيي سوق الشيوخ والحسين في ذي قار من منصبيهما

2020/06/28 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-ذي قار

أفاد مصدر طبي من دائرة صحة محافظة ذي قار، الأحد (28 حزيران 2020)، بتغيير مدير مستشفى الحسين التعلي...





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