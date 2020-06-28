عضو بالأمن النيابية: القوات التركية جرفت 15 قرية كردية خلال 48 ساعة

2020/06/28 | 12:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغدادقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، الأحد (28 حزيران 2020) إن القوات التركية جرفت 15 قرية كردية شمالي البلاد، في غضون اليومين الماضيين.وذكر الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "توغل القوات التركية في شمال العراق، لم يتوقف منذ اسبوعين، وعملياتها العسكرية مستمرة"، لافتا الى انه "وفق المعلومات المتوفرة لدينا فإن تلك القوات جرفت 15 قرية كردية بعد تهجير أهاليها في المناطق الواقعة بين زاخو ودهوك خلال الساعات 48 الماضية".وأضاف الركابي: "للأسف لم نجد أي تحرك من الحكومة المركزية، أو حكومة كردستان، حيال هذا الأمر"، مؤكداً "ضرورة الحزم واتخاذ سلسلة خطوات توقف عمليات التجريف والتوغل التركي في شمال البلاد".وكانت تركيا، أطلقت في السابع عشر من شهر حزيران الجاري، عملية "مخلب النمر" في منطقة "حفتانين" شمالي العراق، ضد حزب العمال الكردستاني "بي كا كا".ويوم أمس السبت (27 حزيران2020) أعلنت وزارة الدفاع التركية، مقتل جندي في عملية "مخلب النمر" الجارية ضد حزب العمال الكرستاني "بي كا كا" شمالي العراق.وذكرت الوزارة في بيان لها، أنّ "الجندي قتل أثناء اشتباكات مع عناصر حزب العمال في منطقة عملية مخلب النمر".

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