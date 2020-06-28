لواء بالحشد الشعبي يعلن الشروع ببناء مغتسلٍ لمتوفي كورونا

2020/06/28 | 12:02 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن اللواء 26 بالحشد الشعبي (فرقة العباس القتالية)، الاحد، عن شروعه ببناء مغتسل لتغسيل متوفي جائحة كورنا الوبائية ( كوفيد-١٩) في المقبرة المخصصة لضحايا الجائحة في كربلاء المقدسة وفق المخططات الهندسية المعدة من قبل مديرية بلدية كربلاء والمحددات الصحية المعتمدة من قبل مديرية صحة كربلاء.وذكر بيان للواء تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “ذلك […]

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