مقتل سجين وإصابة اربعة آخرين بعد محاولة هروب جماعي في السودان

2020/06/28 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شرطة السودان، عن مقتل سجين وإصابة 4 آخرين في أحداث تمرد بسجن بورتسودان القومي شرق البلاد.وذكرت الشرطة السودانية، في بيان، أن عددا كبيرا من نزلاء السجن تجمهروا في تمام الساعة التاسعة صباحا وبدأوا بحصب قوات الحراسة، مطالبين بالإفراج عنهم دون مسوغ قانوني.وأضاف البيان، أن قوات إدارة السجن خاطبت النزلاء وأنذرتهم بخطورة هذه التصرفات، وأنها […]

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