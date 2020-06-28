2020/06/28 | 12:06 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة المشرق: المدرب كريم سلمان يقترب من تدريب فريق نفط الوسط لقيادته بالموسم المقبل لدوري الكرة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة المشرق: المدرب كريم سلمان يقترب من تدريب فريق نفط الوسط لقيادته بالموسم المقبل لدوري الكرة) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة المشرق: المدرب كريم سلمان يقترب من تدريب فريق نفط الوسط لقيادته بالموسم المقبل لدوري الكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).