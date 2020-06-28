وزارة الصناعة: مَعامِلُنا مستمرة بتجهيز الأوكسجين للمستشفيات في عموم المحافظات

2020/06/28 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن، سد النقص المتوقع بغاز الأوكسجين في عموم مستشفيات محافظة الديوانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي في تصريح، إن وزارة الصناعة والمعادن لديها عدد من المعامل موزعة في بغداد والمحافظات تقوم بتجهيز الأوكسجين.

وأوضح، أن جميع المعامل تعمل بشكل مستمر حيث إن البصرة وبغداد من المحافظات التي حققت الاكتفاء من مادة الأوكسجين، مبينا أنه بحسب المتابعة مع خلايا الأزمة في المحافظات أبلغنا مدير خلية الأزمة في الديوانية أنهم على وشك الدخول في أزمة بسبب نفاذ الأوكسجين حيث كان هناك تأخير من قبل المعتمدين في إيصال ما يحتاجونه وليس نقصا.

وأضاف، أن المشكلة حدثت بسبب سحب الأوكسجين، بعد أن قام أهالي ذي قار بشراء كميات منها أثناء الأزمة الأخيرة.

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