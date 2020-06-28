2020/06/28 | 12:08 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد العراقي لبناء الأجسام يتلقى دعوة للمشاركة في بطولة الشاطئ الدولية في مدينة اللاذقية للمدة من 6 الى 9 ايلول المقبل

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